Zulte Waregem wil alles op alles zetten om z'n verblijf in 1B te beperken tot één seizoen en past daarom zijn sportieve structuur aan. Kind van de rekening is sportief manager Tom Caluwé. Het bestuur en de spelersgroep bevestigen het vertrouwen in trainer Vincent Euvrard - ondanks de tegenvallende resultaten. Er zijn ook gesprekken gaande met spits ZInho Gano, die al weken in de B-kern traint, met het oog op een terugkeer naar de A-kern.