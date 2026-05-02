De eerste keer dat Dender in de zestien kwam van Zulte Waregem was het meteen raak. Lemoine tikte Kvet aan en de scheidsrechter wees naar de stip. Goncalves trapte de bal recht door het midden: 0-1 voor Dender. Na 40 minuten kreeg Vossen de kans om in schoonheid af te sluiten, maar hij miste zijn doelpoging. In de herneming kon Marley Aké toch scoren en de 1-1 op het bord zetten. En nog was het niet gedaan voor de eerste helft. Dender-keeper Dietsch knalde de bal pardoes tegen doelpuntenmaker Goncalves aan en zo belandde de bal in doel: 2-1 voor Essevee.