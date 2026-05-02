Jelle Vossen neemt afscheid van Zulte Waregem met een overwinning, Cercle Brugge verliest zwaar in La Louvière
De laatste speeldag in de Relegation play offs hadden geen belang meer. Dender was al langer zeker dat het barrageduels moesten spelen en La Louvière, Cercle Brugge en Zulte Waregem waren zeker van een jaartje extra in 1A. Bij Essevee was het uitkijken naar de laatste wedstrijd van Jelle Vossen.
Zulte Waregem-Dender was de laatste wedstrijd van Jelle Vossen voor Essevee. Hij zag zijn ploeg goed beginnen. Opoku schoof de bal na vijf minuten door de benen van de keeper van Dender, maar de grensrechter had buitenspel gezien. Na een VAR-check van drie minuten werd dat ook bevestigd. De kwaliteit was niet al te denderend, maar na twintig minuten leek Dender het zichzelf moeilijk te maken. Verdediger Marijnissen beging als laatste man de overtreding op Hedl en de scheidsrechter kon niet anders dan de speler van Dender rood te geven. De VAR had echter opnieuw buitenspel gezien. Zo mocht Marijnissen blijven staan.
De eerste keer dat Dender in de zestien kwam van Zulte Waregem was het meteen raak. Lemoine tikte Kvet aan en de scheidsrechter wees naar de stip. Goncalves trapte de bal recht door het midden: 0-1 voor Dender. Na 40 minuten kreeg Vossen de kans om in schoonheid af te sluiten, maar hij miste zijn doelpoging. In de herneming kon Marley Aké toch scoren en de 1-1 op het bord zetten. En nog was het niet gedaan voor de eerste helft. Dender-keeper Dietsch knalde de bal pardoes tegen doelpuntenmaker Goncalves aan en zo belandde de bal in doel: 2-1 voor Essevee.
Ook in de tweede helft speelde buitenspel een rol in de wedstrijd. Na vijftien minuten spelen scoorde Ementa, ingevallen voor Hedl, de 3-1, maar ook deze werd afgekeurd. Het mooiste moment van de wedstrijd kwam er in minuut 65. Vossen kreeg een applausvervanging en het waren zijn twee dochtertjes die het bordje voor zijn vervanging de lucht in mochten steken. In de laatste minuut kreeg Dender nog twee uitgelezen kansen op de 2-2, maar Daali en Toshevski raakten niet voorbij Gabriël. Zo zit het tijdperk-Vossen bij Essevee erop.
Cercle Brugge geeft voorsprong weg in de tweede helft
Ook Cercle Brugge speelde zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Daarvoor ging het op bezoek bij La Louvière. Daar gebeurde er minder. Vanzeir was de bedrijvigste speler. Hij dwong vanuit een scherpe hoek Peano tot een goede redding. In minuut 35 vond diezelfde Vanzeir Diakité en die laatste scoorde de 0-1.
Tien minuten na de rust is die voorsprong echter volledig verdwenen. Eerst scoort Fall na twee minuten in de tweede helft de 1-1 en in minuut 55 was de scheve situatie helemaal rechtgezet door La Louvière: Faye schoot de bal na een afgewende vrije trap via de paal binnen en zette de 2-1 op het bord. Nog had Cercle zijn lesje niet geleerd. Nu was het Fall die kon koppen op een hoekschop en hij scoorde zijn tweede van de namiddag: 3-1.
Cercle Brugge was het nu helemaal kwijt. Nazinho trok Liongola neer, maar de scheidsrechter zag er geen graten in. De VAR oordeelde dat er wel een fout was en riep de scheidsrechter naar het scherm. Die volgde en wees naar de stip. Liongola kreeg een uitgelezen kans op de 4-1 en die liet hij niet liggen. Cercle ging zo pijnlijk onderuit in een wedstrijd die er niet meer toe deed.