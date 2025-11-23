10°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Jeli­ne Van­drom­me ver­liest hal­ve fina­le in Trnava

Jeline Vandromme

Jeline Vandromme (WTA 375) heeft zich zaterdag niet kunnen kwalificeren voor de finale van het ITF W75-toernooi in het Slovaakse Trnava (hardcourt/60.000 dollar).

De achttienjarige Brugse verloor in de halve finales in drie sets met 6-7 (4/7), 6-3 en 7-5 van de Tsjechische Lucie Havlickova (WTA 325). De partij duurde drie uur en zestien minuten. Vandromme kreeg bij 4-5 in de derde set drie matchballen, maar kon er geen enkele benutten. Jeline Vandromme was de enige Belgische op de hoofdtabel van het enkelspel in Slovakije. 

Belga
Tennis Jeline Vandromme

Meest gelezen

Patrick Lefevere Offside
Sport

Patrick Lefevere (70) lag meer dan drie weken in AZ Delta-ziekenhuis: "Er wacht nog een lang herstel"
GP monsere koersdirecteur
Sport

GP Monseré behoudt start- en aankomstplaatsen, wel nieuwe datum
Beach Endurance Jacobs
Sport

Beach Endurance: Johan Jacobs toont sterke benen en wint opnieuw

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Emma Plasschaert

Emma Plasschaert klimt naar tweede plaats Sail Melbourne
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme stoot door naar kwartfinales in Trnava
Schietbaan Ter Linde Wervik

Stad Wervik krijgt subsidie voor vernieuwde sportaccommodatie Ter Linde
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme neemt eerste horde in Slovakije
Lissabon - Club

Een avond om snel te vergeten: Club Brugge kansloos met 3-0 onderuit in Lissabon
Club NXT Sporting Lissabon

Club NXT lijdt tegen Sporting zijn eerste nederlaag in Youth League
Aanmelden