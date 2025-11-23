Jeline Vandromme (WTA 375) heeft zich zaterdag niet kunnen kwalificeren voor de finale van het ITF W75-toernooi in het Slovaakse Trnava (hardcourt/60.000 dollar).
De achttienjarige Brugse verloor in de halve finales in drie sets met 6-7 (4/7), 6-3 en 7-5 van de Tsjechische Lucie Havlickova (WTA 325). De partij duurde drie uur en zestien minuten. Vandromme kreeg bij 4-5 in de derde set drie matchballen, maar kon er geen enkele benutten. Jeline Vandromme was de enige Belgische op de hoofdtabel van het enkelspel in Slovakije.
Belga