De 24-jarige West-Vlaming was in de deelgemeente van Oostkamp na 166,5 kilometer of 15 ronden de sterkste na een sprint met twee andere West-Vlamingen. Ceriel Desal (Wagner Bazin WB) werd tweede en Tars Poelvoorde (Lotto) derde. Floris Van Tricht (Israel-Premier Tech) won de sprint van een achtervolgende groep en eigende zich de vierde plaats toe.