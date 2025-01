De 28-jarige Noorse centrale middenvelder streek een jaar geleden neer in het Guldensporenstadion, met een overeenkomst tot medio 2026. Voor de Kerels kwam hij niet verder dan 21 wedstrijden, zijn laatste speelminuten dateerden al van medio december.

Fossum brak in eigen land door bij Stromsgodset. In 2016 verhuisde hij naar het Duitse Hannover 96, om drie jaar later de oversteek te maken naar het Deense Aalborg. Daar plukte reeksgenoot Midtjylland hem weg.