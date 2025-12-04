Aanmelden
Ik zal jul­lie mis­sen”: emo­ti­o­ne­le Nic­ky Hay­en richt zich tot Club­fans na plots ontslag

Nicky Hayen heeft één dag na zijn ontslag voor het eerst gereageerd.. Hij richt zich in een videoboodschap tot de fans van Club Brugge. "Jullie steun de afgelopen uren, heeft me enorm diep geraakt," zegt Hayen.

"Ondanks de ontgoocheling op dit moment en de moeilijkere momenten die we dit seizoen hadden, is het voor mij altijd een eer geweest om jullie coach te zijn," vertelt Hayen in de videoboodschap."

"Ik ben enorm trots op wat we samen hebben kunnen bereiken: winst van de titel, de beker, de supercup, de halve finale in de Conference League, de achtste finale in de Champions League. Ik heb enorm veel mooie avonden beleefd, samen met jullie."

"Nooit in mijn leven had ik durven dromen dat 'The Nicky Hayen Bruges Army" zou gezongen of geroepen worden. Dat zal ik heel mijn leven lang meenemen. Waarvoor dank, ik zal het missen. Ik zal jullie en de sfeer in het stadion ook missen, daar ben ik eerlijk in. Jullie hebben me van de eerste tot de laatste minuut gesteund. Ik ga jullie oprecht missen, bedankt voor alles."

