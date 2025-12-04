Nicky Hayen was sinds 2022 coach bij Club Brugge, eerst bij Club NXT en in 2024 nam hij het eerste elftal van Club Brugge over, toen Club in moeilijkheden zat. Hij leidde Club naar een titel, de beker en de Supercup.

De voorbije weken had Club Brugge het moeilijk: het haalde maar 3 op 12, het verloor op Sint-Truiden en thuis tegen Antwerp. In de Champions League zette Club Brugge nog degelijke cijfers neer tegen topploegen zoals Barcelona, maar ook daar is Club niet zeker van de volgende ronde.

