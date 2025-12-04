Verrassing van formaat: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en haalt Ivan Leko terug
Verrassing van formaat: Club Brugge heeft zijn hoofdcoach Nicky Hayen ontslagen. Er is al een vervanger en ook zijn naam is een verrassing: Blauw-zwart haalt oude bekende Ivan Leko weg bij AA Gent.
Nicky Hayen was sinds 2022 coach bij Club Brugge, eerst bij Club NXT en in 2024 nam hij het eerste elftal van Club Brugge over, toen Club in moeilijkheden zat. Hij leidde Club naar een titel, de beker en de Supercup.
De voorbije weken had Club Brugge het moeilijk: het haalde maar 3 op 12, het verloor op Sint-Truiden en thuis tegen Antwerp. In de Champions League zette Club Brugge nog degelijke cijfers neer tegen topploegen zoals Barcelona, maar ook daar is Club niet zeker van de volgende ronde.
Meteen tegen Arsenal
Club Brugge zakte dit weekend naar de derde plaats en dat moet bij het bestuur de trigger geweest zijn om Hayen uiteindelijk te ontslaan. Er is achter de schermen in elk geval al even naar een opvolger gezocht.
Ze vonden die in Ivan Leko. oud-speler bij Club Brugge. De 47-jarige Kroaat coachte Club al tussen 2017 en 2019 en pakte toen ook de titel en de Supercup. Leko komt over van KAA Gent en begint meteen aan zijn tweede passage.
Ivan Leko debuteert meteen Europees, met de wedstrijd tegen Arsenal.
