Ambitieuze transfer

Het leek allemaal heel ambitieus, de beginperiode van Jelle Vossen bij Zulte Waregem. De goalgetter kwam in januari 2020 over van Club Brugge en kreeg onder meer het gezelschap van Olivier Deschacht, Saido Berahino en Gianni Bruno.



Op het moment van de transfer bekleedde Zulte Waregem de achtste positie en drie dagen na zijn transfer stond Jelle Vossen tegen Waasland-Beveren al tweemaal aan het kanon in de 5-0-zege. De ambities werden meteen kracht bijgezet.

“Dit is een geslaagd debuut. Ik ben nog niet 100 procent ­tevreden, maar dat is niet meer dan normaal. Ik trainde nog maar twee keer met de jongens. Ik ben kritisch en had eigenlijk een derde keer moeten scoren. Maar ik kan eindelijk opnieuw genieten en ik voel me weer voetballer”, verklaarde hij na zijn debuut aan Het Nieuwsblad.

Maar corona zou het seizoen vijf speeldagen later een halt toeroepen. Essevee pakt amper 2/15 en Vossen komt niet meer tot scoren. Op de laatste speeldag geeft Anderlecht Essevee nog een draai om de oren met een 7-0 bolwassing.

Wisselvallig tweede seizoen

In zijn tweede seizoen (2020/21) aan de Gaverbeek wil Vossen beter doen, maar de Boeren starten met een 0/6 aan de nieuwe voetbaljaargang. Het is pas op speeldag drie dat Zulte wint én Jelle scoort. Tegen zijn ex-club Club Brugge mag Vossen niet meedoen, vanop de tribune ziet hij zijn team 0-6 verliezen. Een paar weken later verliezen ze achtereenvolgens van OHL (2-1), Antwerp (1-3) en Oostende (3-0). Essevee bengelt onderin en de anders zo vlot scorende spits zijn doelpuntentotaal staat op 2.