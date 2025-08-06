De Brugse beloftenploeg en Francs Borains hielden elkaar voor de pauze in evenwicht. Na de hervatting brak Francs Borains-speler Lucas Lima (60.) de ban in het Brugse opleidingscentrum. Zijn doelpunt leek te volstaan voor een krappe overwinning, maar de jonge Bruggelingen kwamen alsnog langszij dankzij een heerlijke vrije trap van Alejandro Granados (73.). De negentienjarige Spanjaard krulde de bal met zijn linker vanop ruim twintig meter heerlijk in de winkelhaak: 1-1.