Heer­lij­ke vrije trap levert Brug­se belof­ten punt op in ope­ner tegen Fran­cs Borains

Club NXT 25-26

De Brugse beloften hebben zondag hun seizoen op gang getrapt met een gelijkspel tegen Francs Borains. De West-Vlaamse youngsters hielden de Waalse club op de eerste speeldag van de Challenger Pro League op 1-1.

De Brugse beloftenploeg en Francs Borains hielden elkaar voor de pauze in evenwicht. Na de hervatting brak Francs Borains-speler Lucas Lima (60.) de ban in het Brugse opleidingscentrum. Zijn doelpunt leek te volstaan voor een krappe overwinning, maar de jonge Bruggelingen kwamen alsnog langszij dankzij een heerlijke vrije trap van Alejandro Granados (73.). De negentienjarige Spanjaard krulde de bal met zijn linker vanop ruim twintig meter heerlijk in de winkelhaak: 1-1.

