Club Brugge moet de klus zondag trouwens zonder instructies van de coach van aan de zijlijn klaren. Hayen kreeg rood tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht en zal de wedstrijd vanuit z'n bureau volgen. "Ik zal in de bureau zitten zodat ik in alle rust de wedstrijd kan bekijken, want er zullen een pak emoties door het stadion gaan", legt Hayen uit.

Al mag dat in principe niets aan het resultaat veranderen. "Het is niet omdat ik zondag niet naast het veld kan staan, dat we deze week niets hebben kunnen doen. We hebben ons tactisch plan uitgelegd aan de spelers. Er ligt een boek met scenario's in de kleedkamer. Het enige dat moeilijker is, is het aanpassen van de details."