Op het WK indoor vorig jaar waren de Amerikanen nog de beste formatievormers, maar in open lucht zijn de Belgen onovertroffen. Al was het wel heel nipt. Na zeven van de 8 manches had Hayabusa 236 formaties op de teller staan, amper 1 meer dan de Verenigde Staten. Maar in de laatste manche maakten de Belgen het verschil met nog 31 formaties, en zo pakten ze voor de zestiende keer op rij de wereldtitel.