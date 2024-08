Dit weekend probeert een skydive team een Benelux 'Head up' record te vestigen. Daarbij is het de bedoeling dat de groep springers in vrije val een figuur maken terwijl ze allemaal met hun hoofd omhoog vliegen. Met een groep van 22 doen ze dit weekend daar verschillende pogingen naar. Of het record effectief lukt komen we aan het eind van het weekend te weten.

De pogingen leverden in ieder geval spectaculaire beelden op.