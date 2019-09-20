Militaire skydiveteam opnieuw wereldkampioen: twee West-Vlamingen springen mee naar goud
Het Belgische militaire skydiveteam Hayabusa heeft in Qatar opnieuw de wereldtitel valschermspringen veroverd. Het team, waarin ook twee West-Vlamingen actief zijn, kroonde zich voor de zeventiende keer tot wereldkampioen.
Hayabusa springt telkens met vier uit een vliegtuig en vormt in vrije val allerlei formaties. Met hun sterkste reeks haalden ze goud, voor Duitsland en Turkije. In totaal namen veertien landen deel aan het kampioenschap.
In april dit jaar behaalde de ploeg nog brons op het WK indoor skydiven in de Verenigde Staten.
Kjenta Vangampelaere