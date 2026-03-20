"Matthias Schwarzbacher heeft bij zijn valpartij in de Ronde van Brugge schaafwonden opgelopen en wordt momenteel verzorgd door onze medische staf in België", klinkt het op X. "Vincenzo Albanese heeft schaafwonden en twee breuken in zijn rechterhand opgelopen, waarvoor geen operatie nodig is. Vincenzo keert terug naar Italië om uit te rusten en te herstellen."

Albanese en Schwarzbacher raakten woensdag niet betrokken bij de valpartij, die Wouter Mouton veroorzaakte op ongeveer 30 kilometer van de aankomst van de Ronde van Brugge. De Brugse klimaatactivist zette zich op de kasseien van de Brieversweg neer, maar kon uiteindelijk nog net op tijd verwijderd worden. Vervolgens kwamen wel meerdere renners ten val, onder wie de Colombiaan Juan Sebastian Molano, de winnaar van vorig jaar. Het organisatiecomité legde vervolgens klacht neer tegen de beruchte klimaatactivist, die ook gerechtelijk gearresteerd werd.