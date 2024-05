Fusieploeg Hubo Handbal is niet de eerste de beste tegenstander. Vorig jaar speelden ze nog de finale van de Belgische play-offs tegen Bocholt. Alleen winnen is goed genoeg voor de Limburgers. Izegem speelt nog maar een seizoen in de hoogste klasse en hoopt daar natuurlijk ook te blijven.

Hubo Hasselt speelt een mooie 5-1 voorsprong. Izegem herstelt daarna wel het evenwicht, en komt terug tot 7-6. Het tweede kwartier is helemaal voor de thuisploeg die Izegem overklast. 15-9 is de stand bij de rust. Bij deze stand is Hubo gered en is de degradatie voor Izegem een feit.

En dat willen de bezoekers niet zomaar laten gebeuren. Hubo behoudt een kleine voorsprong, tot Izegem moed vat en aan een inhaalrace begint. De thuisploeg wankelt, Izegem voelt dat Hubo te pakken is. Minder dan een minuut voor tijd is het verschil maar één doelpuntje meer: 27-26. Izegem heeft genoeg aan een puntje, maar het is Hubo dat nog twee keer scoort: 29-26. Het was close, maar na één seizoen zakt Izegem uit de BENE-League.