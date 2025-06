Gullegem Koerse is altijd weer één van de mooiste kermiskoersen op de kalender. En, al zijn er almaar minder, de profrenners halen er hun neus niet voor op. Europees kampioen Tim Merlier was graag gestart, maar z'n entourage zag dat liever niet gebeuren. Blikvanger aan de start is Yves Lampaert.