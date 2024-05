Vijf man willen toch wat opwarming en gaan er al in de tweede ronde vandoor. De gladde wegen zorgen voor het letterlijke wegvallen van Ayco Bastiaens en Kenny De Moyer, blijven Thomas Joseph van Tarteletto-Isorex, Jensen Ploweright van Alpecin-Deceuninck en Max Kroonen van Volkerwessels over. Hun voorsprong van ruim drie minuten mindert snel als Tim Declercq en Oliver Naesen zich met de zaken gaan bemoeien. In hun zog, de beteren uit dit peloton, de kloof verkleint tot minder dan een minuut.

Maar de drie geven zich niet zomaar gewonnen. Op drie ronden van het einde moeten de 18 achtervolgers nog altijd 35 seconden goedmaken, ondanks het labeur van Soudal-Quick.Step.