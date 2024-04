In Brugge stijgt de spanning voor de voetbalmatch van Club tegen het Griekse PAOK Saloniki, vanavond op Jan Breydel. De Griekse supporters zijn al sinds vanmiddag op post in de binnenstad, vooral rond de Markt. Veel PAOK-fans hebben geen ticket kunnen scoren en dat zorgt voor wat frustratie. De sfeer in de stad is uitgelaten, de politie houdt alles in de gaten. Vijf mannen zijn al zeker bestuurlijk aangehouden voor het bijhebben van boksbeugels en pyrotechnisch materiaal.