De beslissende zege kwam van Greet Minnen, die verrassend de Amerikaanse Iva Jovic klopte met 7-5 en 6-3. Daarmee bezorgde ze België het derde en beslissende punt. Minnen verving last minute Elise Mertens en begon moeizaam, maar draaide de match snel om en maakte het in twee sets af.

Eerder op de dag verloren Elise Mertens en Magali Kempen nog het dubbel, maar de Belgische enkelzege volstond voor de kwalificatie.

België mag zo in september naar de Final 8 in Shenzhen.