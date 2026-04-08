Greet Min­nen bezorgt Bel­gië knap­pe stunt en tic­ket voor Final 8 van Bil­lie Jean King Cup

Schermafbeelding 2026 04 11 184655

België heeft zich zaterdag geplaatst voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup na een 3-1 zege tegen de Verenigde Staten in Oostende.

De beslissende zege kwam van Greet Minnen, die verrassend de Amerikaanse Iva Jovic klopte met 7-5 en 6-3. Daarmee bezorgde ze België het derde en beslissende punt. Minnen verving last minute Elise Mertens en begon moeizaam, maar draaide de match snel om en maakte het in twee sets af.

Eerder op de dag verloren Elise Mertens en Magali Kempen nog het dubbel, maar de Belgische enkelzege volstond voor de kwalificatie.

België mag zo in september naar de Final 8 in Shenzhen.

Anneleen Vandamme
Billie Jean King Cup

