COREtec Dôme werd voor de Billie Jean King Cup omgebouwd tot een tennisarena. De basketbalvloer van BC Oostende maakte plaats voor een tijdelijk gravelveld. Het leggen van het gravel was een technisch huzarenstukje. Er werden acht containers gravel aangevoerd en de opbouw nam ongeveer twee dagen in beslag.

“De zaal is op alles voorzien om zulke events te huisvesten. We willen daar in de toekomst verder op inzetten. Dit soort evenementen, samen met comedy en optredens, verhoogt de naambekendheid van de zaal,” zegt algemeen manager van BC Oostende, Sam Van Rossom.