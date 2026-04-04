De COREtec Dôme in Oostende is dit weekend het decor voor de Billie Jean King Cup, een internationaal landentornooi in het vrouwentennis. Het evenement lokt heel wat supporters naar de kuststad en daar zijn ze in Oostende tevreden mee.
COREtec Dôme werd voor de Billie Jean King Cup omgebouwd tot een tennisarena. De basketbalvloer van BC Oostende maakte plaats voor een tijdelijk gravelveld. Het leggen van het gravel was een technisch huzarenstukje. Er werden acht containers gravel aangevoerd en de opbouw nam ongeveer twee dagen in beslag.
“De zaal is op alles voorzien om zulke events te huisvesten. We willen daar in de toekomst verder op inzetten. Dit soort evenementen, samen met comedy en optredens, verhoogt de naambekendheid van de zaal,” zegt algemeen manager van BC Oostende, Sam Van Rossom.
Extra toerisme Oostende
Ook de stad Oostende is tevreden met de extra toeristische impact. Hotels merken een stijging in boekingen en in de stad zijn heel wat tennisfans zichtbaar aanwezig. “Het is een belangrijke match voor het Belgische damestennis en we zijn heel blij dat we dat in Oostende mogen ontvangen,” zegt Pieter Hens van Toerisme Oostende.