De sportieve staf van landskampioen Knack Volley Roeselare is rond. Claudio Gewehr (58) wordt komend seizoen de nieuwe assistent-trainer. De ervaren coach is geen onbekende in het Belgische volleybal en werkte eerder onder meer als hoofdcoach van de Red Dragons en als assistent bij de nationale ploeg van Nederland. Afgelopen seizoen nam hij tijdelijk het roer over bij Greenyard Maaseik na het vertrek van Guido Görtzen.