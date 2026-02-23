Aanmelden
Geen win­naar en geen doel­pun­ten in kel­der­kra­ker tus­sen Cer­cle Brug­ge en Dender

Cercle Brugge

Belga

Cercle Brugge en Dender hebben speeldag 27 zondagavond met een 0-0-gelijkspel afgesloten. Hekkensluiter Dender schiet met het punt niets op. Met 18 punten, acht minder dan La Louvière, kan het de laatste plaats nog moeilijk ontlopen. Cercle, met 28 punten op twee na laatste, maakt wel nog kans op het behoud zonder barragewedstrijden. Met nog drie speeldagen te gaan heeft het slechts één punt goed te maken op de veilige zone.

De vereniging begon nog sterk aan de wedstrijd. Denderdoelman Gauthier Gallon werd al in de openingsminuut aan het werk gezet. Zowel op het schot van Dante Vanzeir, als de rebound van Makaya Ibrahima Diaby, was hij bij de pinken. Gary Magnee kon ook nog eens uithalen, maar de rechtsachter van groen-zwart zag zijn schot de linkerpaal treffen.

Na rust kwam Dender beter uit de kleedkamer en moest Warleson de bezoekers van het openingsdoelpunt houden. De Braziliaanse doelman dook goed in de voeten van David Toshevski . Het slotoffensief was weer voor de vereniging. Vanzeir kreeg een dot van een kans om te scoren, maar alleen voor de doelman, verslikte hij zich in zijn dribbel. Mohamed Berte knalde het leer ook nog richting Warleson, maar zag zijn schot uiteen spatten op de dwarsligger.

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

