Aanmelden
Sport
Brugge

Geen ide­aal sce­na­rio: AS Mona­co door tech­ni­sche pro­ble­men pas van­mid­dag in Brugge

2017-11-14 00:00:00 - Vriendschappelijke interland is risicomatch

De spelers van AS Monaco zullen pas vanmiddag in België voet aan grond zetten, nauwelijks enkele uren voor hun Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge van vanavond.

De Franse delegatie zou normaal gezien gisterenmiddag op het vliegtuig stappen, maar door "een defect aan de airconditioning kon het toestel niet opstijgen vanuit Nice", zegt de UEFA aan het Franse persagentschap AFP.

Coach Adi Hütter en een speler werden om 19.30 uur in het Jan Breydelstadion verwacht voor de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd, maar die werd geannuleerd. De Monegasken stappen vanmorgen om 11 uur opnieuw het vliegtuig op, een kleine acht uur voor de aftrap. Die is kwart voor zeven op Jan Breydel.

Hayen sept 2025
Sport

"Al bewezen wat we kunnen tegen goede teams": Club ontvangt met vertrouwen AS Monaco
Belga
Club Brugge Champions League

Meest gelezen

Coiffeur
Sport

Terminaal zieke Marc 'de coiffeur' Verschoore: 'Nog zo lang mogelijk van het leven genieten'
Whats App Image 2025 09 11 at 18 02 45
Sport

Tim Declercq neemt als renner afscheid van 'zijn' Izegem, Dehairs wint Izegem Koerse
Koolskampkoerse
Sport

Extra politie op Koolskamp Koers: 'Dreigingsniveau opgeschaald naar 2"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ordonez

Joel Ordóñez verlengt zijn contract bij Club Brugge tot 2029
Mechele Rangers - Club Brugge

Rangers heeft begrip voor UEFA-boete na vuurwerk in Jan Breydel
Joaquin Seys - Club Brugge

Pech blijft duren voor Joaquin Seys: West-Vlaming mist door lichte blessure ook interland tegen Kazachstan
Club Brugge - Champions League

Barcelona komt op 5 november: ontdek hier de volledige kalender van Club Brugge in de Champions League
Joaquin Seys - Club Brugge

Topmatchen tegen Barcelona, Bayern en Arsenal en verre verplaatsing naar Almaty voor Club
Clubbruggerangers 1

Club Brugge naar Champions League na overtuigende zege tegen Rangers
Aanmelden