De Franse delegatie zou normaal gezien gisterenmiddag op het vliegtuig stappen, maar door "een defect aan de airconditioning kon het toestel niet opstijgen vanuit Nice", zegt de UEFA aan het Franse persagentschap AFP.

Coach Adi Hütter en een speler werden om 19.30 uur in het Jan Breydelstadion verwacht voor de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd, maar die werd geannuleerd. De Monegasken stappen vanmorgen om 11 uur opnieuw het vliegtuig op, een kleine acht uur voor de aftrap. Die is kwart voor zeven op Jan Breydel.