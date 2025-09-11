19°C
Al bewe­zen wat we kun­nen tegen goe­de teams”: Club ont­vangt met ver­trou­wen AS Monaco

Hayen sept 2025

Club Brugge opent zijn nieuwe campagne in de competitiefase van de Champions League morgenavond met een thuiswedstrijd tegen Monaco. Een duel dat de Bruggelingen meteen willen winnen, de komende weken volgen namelijk ook nog thuismatchen tegen FC Barcelona en Arsenal. Coach Nicky Hayen is ambitieus. "We hebben vorig seizoen al bewezen dat we resultaten kunnen neerzetten tegen heel goede teams."

Heel Club Brugge droomt dit jaar opnieuw van Europese successen. Vorig seizoen haalde blauw-zwart op knappe wijze de achtste finales van de Champions League. "We gaan er opnieuw vol voor", zegt Hayen. "We zijn ambitieus en willen deze eerste wedstrijd absoluut winnen. We zouden er onszelf ook een groot plezier meedoen. Dan ben je meteen mee met de kopgroep. Het geloof is er." 

"Voor een vol Jan Breydelstadion kan de groep altijd iets meer. Vorig seizoen hebben we al bewezen dat we tegen topteams kunnen winnen."

Nicky Hayen, coach van Club Brugge

Hayen onderlijnt wel de kwaliteiten van Monaco. "Het is een ploeg die niet onderschat mag worden", aldus de Club-coach. "De meeste mensen volgen het Franse voetbal zo niet op de voet, maar het is een heel uitgebalanceerde ploeg. Monaco heeft een goede mix van jongeren en ervaren spelers, een sterk middenveld en enkele jongens met veel individuele kwaliteiten."

"Het is een ploeg van een heel hoog niveau. De spelers zetten constant druk en geven weinig ruimte weg. Het doel moet zijn om die pressing te doorbreken. Dan liggen er mogelijkheden. Als we ons beste niveau kunnen halen, zoals in de voorrondewedstrijden, kan er veel. Maar we zullen een topwedstrijd moeten spelen."

