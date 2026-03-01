© Belga
Jeline Vandromme (WTA 281) uit Sint-Kruis (Brugge) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het ITF W50-toernooi in de Finse hoofdstad Helsinki (hardcourt/40.000 dollar).
Vandromme verloor in de halve finales tegen de Chinese Xinyu Gao (WTA 264) in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/2). De partij duurde 2 uur en 1 minuut. De Brugse was nog als enige Belgische actief in de Finse hoofdstad.
Woensdag verloor topreekshoofd Sofia Costoulas (WTA 140) in de eerste ronde verrassend in twee sets (7-5 en 6-2) van Xinyu Gao. Clara Vlasselaer (WTA 646) raakte niet door de kwalificaties.
De 18-jarige Vandromme was in Helsinki de enige Belgische in het dubbelspel. Daarin strandde ze, aan de zijde van de Zweedse Lea Nilsson, in de kwartfinales (tweede ronde).