Brugge

Geen fina­le voor Brug­se Jeli­ne Vandromme

Jeline Vandromme (WTA 281) uit Sint-Kruis (Brugge) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het ITF W50-toernooi in de Finse hoofdstad Helsinki (hardcourt/40.000 dollar).

Vandromme verloor in de halve finales tegen de Chinese Xinyu Gao (WTA 264) in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/2). De partij duurde 2 uur en 1 minuut. De Brugse was nog als enige Belgische actief in de Finse hoofdstad. 

Woensdag verloor topreekshoofd Sofia Costoulas (WTA 140) in de eerste ronde verrassend in twee sets (7-5 en 6-2) van Xinyu Gao. Clara Vlasselaer (WTA 646) raakte niet door de kwalificaties.

De 18-jarige Vandromme was in Helsinki de enige Belgische in het dubbelspel. Daarin strandde ze, aan de zijde van de Zweedse Lea Nilsson, in de kwartfinales (tweede ronde).

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
