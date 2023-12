Een glimlach was ver te zoeken in het Guldensporenstadion, vrijdagavond iets na half elf. KV Kortrijk had net in de 88e minuut een opdoffer van jewelste gekregen. De betere ploeg maar op tegenaanval verloren van degradatieconcurrent Westerlo. Scoren blijft het probleem bij Kortrijk: 12 doelpunten in 17 wedstrijden. De play-downs nog vermijden, dat lijkt moeilijk te gaan worden.



De supporters reageerden na afloop opvallend mild maar ook ergens berustend in de situatie: "Je kan niet boos zijn op die spelers want ze doen hun best. Maar ik heb het gevoel dat er nu niet meer in zit."



"Ik weet niet of er veel geld is maar het zal nodig zijn in de wintermercado om toch nog iets bij te kopen. Dus Tan, als hij kijkt,... het is echt nodig om nog iets bij te kopen."