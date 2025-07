Het zat Vanhoutte in de finale niet tegen. Vanuit de gunstige binnenbaan had ze een razend snelle start. "Het was geen valse start", meende Vanhoutte, al had het daar alle schijn van. Vrijwel de hele race reed de West-Vlaamse aan de leiding, al kwam Gonzalez in de laatste rechte lijn nog gevaarlijk opzetten. Het verschil was uiteindelijk 25 duizendsten van een seconde. De derde plaats ging naar de Italiaanse titelverdedigster Asja Varani.

Vanhoutte was de enige Belgische finaliste op de 500 meter. Junior Lyssa Vansteenkiste werd tweede in de B-finale en zesde in totaal. Dinsdagochtend was de West-Vlaamse in iets meer dan drie uur al vier keer gestart. Ze was in Gross-Gerau al goed voor zilver op de afvallingskoers en brons op de kilometer sprint. Junior Stan Beelen (achtste) en Fons Trekels (eveneens achtste) in de jongste categorie speelden een bijrol op de 500 meter.