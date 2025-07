Juniore Lyssa Vansteenkiste uit Oudenburg voegde op de 1.000 meter sprint brons toe aan het zilver van maandag op de afvallingskoers. Het jong talent, een kind van de baan in Zandvoorde, werd in een tactische race onttroond door de ongenaakbare Italiaanse Sofia Paola Chiumiento. Ook Maiwenn Jolou uit Frankrijk bleef buiten bereik van Vansteenkiste, die in de halve finales een ijzersterke indruk had gemaakt.