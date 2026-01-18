4°C
Fel­be­voch­ten, maar lei­der Knack Roe­se­la­re klopt ook Haas­ro­de Leuven

Knack Leuven

Knack Roeselare en Menen blijven aan de top van de rangschikking staan in de hoogste klasse van het volleybal. Menen won met 3-0 van Waremme, en ondanks de 1-3 overwinning had Roeselare het toch niet onder de markt bij Haasrode Leuven. 

Op bezoek bij Haasrode Leuven wonnen de manschappen van Matthijs Verhanneman met 1-3 (29-27, 32-34, 17-25, 23-25). Christophe Witvrouwen (22 ptn) en Arsène Pontin (20 ptn) maakten het Roeselare knap lastig. Bij de bezoekers waren Erik Siksna en Basil Dermaux goed voor negentien punten.

Een zwaarbevochten zege dus, maar veel tijd krijgt Roeselare niet om daarvan te genieten. Morgen al probeert Knack een tweede zege te pakken in de Champions League, bij de Poolse topploeg Lublin. In de eigen competitie gaan de Roeselarenaars ruim aan kop met 42 punten en tellen ze acht punten meer dan eerste achtervolger Menen. 

