Het strand van Middelkerke is de komende twee weken omgetoverd tot een Olympisch dorp. Van 26 juli tot 11 augustus kan je er terecht om live naar de Olympische Spelen te kijken. Op dag 1 was er al meteen een hoogtepunt, honderden fans zagen de Belgen een gouden en bronzen medaille pakken in het tijdrijden.