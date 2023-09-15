Die wielerploeg staat ook vrijdag aan de start van Koolskamp Koers.

"De ploeg mag starten", zegt burgemeester Véronique Buyck. "Voor de wedstrijd is het dreigingsniveau wel opgetrokken naar 2. Dat betekent concreet dat een droneteam van de politie wordt ingezet. Bovendien zullen ook meer politie-agenten op het parcours een oogje in het zeil houden. Op die manier willen we eventuele pro-Palestijnse protestacties zoals in Spanje vermijden."

Bij het hotel van de ploeg worden ook geen extra maatregelen genomen.