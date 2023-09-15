Het dreigingsniveau voor de wielerwedstrijd Koolskamp Koers van vrijdag is opgeschaald naar twee. Dat schrijft De Krant Van West-Vlaanderen en wordt bevestigd door burgemeester Véronique Buyck van Ardooie. De beslissing komt van het OCAD, dat de dreigingsanalyse doet in ons land, na de incidenten tijdens de Vuelta tegen wielerploeg Israel-Premier Tech.
Die wielerploeg staat ook vrijdag aan de start van Koolskamp Koers.
"De ploeg mag starten", zegt burgemeester Véronique Buyck. "Voor de wedstrijd is het dreigingsniveau wel opgetrokken naar 2. Dat betekent concreet dat een droneteam van de politie wordt ingezet. Bovendien zullen ook meer politie-agenten op het parcours een oogje in het zeil houden. Op die manier willen we eventuele pro-Palestijnse protestacties zoals in Spanje vermijden."
Bij het hotel van de ploeg worden ook geen extra maatregelen genomen.