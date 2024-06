Het is niet de eerste keer dat een brand plaatsvond in de oude hoeve. In mei 2023 veroorzaakte de oudere bewoner een brand in het woonhuis nadat hij het verlies van zijn echtgenote niet kon verwerken. Daarna stapte hij zelf uit het leven.

De zoon van het echtpaar bezoekt de plaats regelmatig voor onderhoud. De vijftiger was het gras aan het maaien toen hij een harde knal hoorde uit de stallen. Daar lagen diverse materialen en een personenwagen opgeslagen.