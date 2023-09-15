27°C
Aanmelden
Nieuws
Ardooie

Extra vei­lig­heids­maat­re­gen voor Kools­kamp Koers: blijft pro-Pales­tijns pro­test uit?

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Vanmidddag is er voor de 109e keer Koolskamp Koerse, de wedstrijd geldt ook als Kampioenschap van Vlaanderen. Omdat ook wielerteam Israël-Premier Tech deelneemt staan de veiligheidsmaatregelen op scherp.

Het OCAD -dat de terreurdreiging in ons land in de gaten houdt- heeft het dreigingsniveau verhoogd naar niveau 2. In de Vuelta zijn enkele etappes verstoord door pro-Palestijnse betogers. In Koolskamp zijn daarom de aankomstzone en het hele parcours bewaakt door drones. Er zijn vanmiddag ook meer agenten op en langs het parcours.

"Ik hoop dat het een editie is als andere jaren," zegt secretaris Wim David. "Voor het ogenblik is er niets anders dan anders. Er is een beetje commotie geweest vooraf. Maar alles is onder controle. Er is overleg geweest met de bevoegde instanties maar wat er uitgekomen is, blijft intern."

"Wij organiseren de wedstrijd, het sportieve is voor ons. Wat ernaast gebeurt, is niet onze bevoegdheid," besluit David.

De redactie
Koolskamp Koolskamp Koers

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
Ongeval
Nieuws

Wagen meerdere keren over de kop, vrouw van 75 zwaargewond
Wily WOUTERS
Nieuws

Opsporingsbericht: Heeft U Willy Wouters uit Zedelgem gezien?

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Koolskampkoerse

Extra politie op Koolskamp Koers: 'Dreigingsniveau opgeschaald naar 2"
IMG 8066

Ernstige brand verwoest stallen van historische hoeve in Ardooie waar vorig jaar familiedrama plaatsvond
2023-09-15 00:00:00 - Jasper Philipsen wint na fotofinish

Jasper Philipsen wint na fotofinish
Aanmelden