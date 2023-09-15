Het OCAD -dat de terreurdreiging in ons land in de gaten houdt- heeft het dreigingsniveau verhoogd naar niveau 2. In de Vuelta zijn enkele etappes verstoord door pro-Palestijnse betogers. In Koolskamp zijn daarom de aankomstzone en het hele parcours bewaakt door drones. Er zijn vanmiddag ook meer agenten op en langs het parcours.

"Ik hoop dat het een editie is als andere jaren," zegt secretaris Wim David. "Voor het ogenblik is er niets anders dan anders. Er is een beetje commotie geweest vooraf. Maar alles is onder controle. Er is overleg geweest met de bevoegde instanties maar wat er uitgekomen is, blijft intern."

"Wij organiseren de wedstrijd, het sportieve is voor ons. Wat ernaast gebeurt, is niet onze bevoegdheid," besluit David.