Na de wedstrijden in Meulebeke, Essen en het Nederlandse Heerde is men zaterdag in Kortrijk aan de vierde Exact Cross dit seizoen toe. Plaats van gebeuren is het Albertpark in de schaduw van de College- en de Groeningebrug. Op deze laatste is tevens de eindmeet getrokken. Bovendien is er nog een doortocht doorheen het zand van Buda Beach om het plaatje compleet te maken.
Eli Iserbyt schreef de cross drie keer op zijn naam (in 2020, 2023 en 2024). Toon Aerts zegevierde er in 2021 maar beiden geven verstek voor deze 7e editie van de Leiecross. Iserbyt ligt nog steeds in de lappenmand terwijl de Europese kampioen dit weekend enkel start in de Wereldbekercross van Namen. Wel van de partij zijn onder meer Michael Vanthourenhout, Niels Vandeputte, Joran Wyseure, de Britten Cameron Mason en Thomas Mein, de Italiaan Stefano Viezzi en de Nederlanders Ryan Kamp en Guus van den Eijnden.
Mathieu van der Poel
De Leiecross is meteen de laatste wedstrijd voor wereldkampioen Mathieu van der Poel in actie komt en dus een ideale gelegenheid om nog een zege aan het palmares toe te voegen.
Vrouwen
Bij de vrouwen was Fem van Empel zowel in 2023 als in 2024 er de beste. De Nederlandse is sinds haar opgave in de Koppenbergcross van 1 november uit competitie verdwenen. Over haar rentree in het veldritwereldje is er vooralsnog geen nieuws.
De Wereldbekercross van Namen op zondag zorgt ervoor dat velen de Leiecross links laten liggen, ook omdat deze geen deel uitmaakt van een klassement. Wel present in de Guldensporenstad zijn onder meer de Europees kampioene Inge van der Heijden en Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle, de Nederlandse Denise Betsema en de Française Hélène Clauzel.