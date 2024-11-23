Mathieu van der Poel

De Leiecross is meteen de laatste wedstrijd voor wereldkampioen Mathieu van der Poel in actie komt en dus een ideale gelegenheid om nog een zege aan het palmares toe te voegen.

Vrouwen

Bij de vrouwen was Fem van Empel zowel in 2023 als in 2024 er de beste. De Nederlandse is sinds haar opgave in de Koppenbergcross van 1 november uit competitie verdwenen. Over haar rentree in het veldritwereldje is er vooralsnog geen nieuws.

De Wereldbekercross van Namen op zondag zorgt ervoor dat velen de Leiecross links laten liggen, ook omdat deze geen deel uitmaakt van een klassement. Wel present in de Guldensporenstad zijn onder meer de Europees kampioene Inge van der Heijden en Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle, de Nederlandse Denise Betsema en de Française Hélène Clauzel.