Het was Anton Ferdinande die als een speer het veld introk. Achter hem volgden Vandeputte, Iserbyt, Vanthourenhout, Toon Vandebosch en de Brit Thomas Mein. Iserbyt zonderde zich na een kwart cross af van de rest maar kwam net bij de ingang van de materiaalpost ten val waardoor hij weer werd opgeslokt door zijn vroegere metgezellen. Net over half cross vormde zich een selecte kopgroep met Iserbyt, Vandeputte, Vanthourenhout, Michels, Ferdinande en Kuypers.



Voor de Belgische kampioen ging het nog te traag en hij ging opnieuw aanvallen na 33 minuten wedstrijd. Hij trok de voorlaatste ronde in met een voorsprong van 21 seconden op Michels, Vandeputte, Vanthourenhout en Kuypers. Iserbyt kwam uiteindelijk niet meer in de problemen. In de strijd voor de dichtste ereplaats kwam het tot een sprint met drie aangezien Kuypers in de slotronde aan de rekker hing. Vandeputte was in de machtssprint duidelijk sneller dan Vanthourenhout.



Voor Iserbyt is het zijn tweede zege in een Exact Cross dit seizoen. De West-Vlaming zegevierde ook al in het Nederlandse Heerderstrand. In Kortrijk volgde hij zichzelf op als eindlaureaat.