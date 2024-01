Roeselare heeft woensdag op de zesde en laatste speeldag in groep A van de Champions League in het mannenvolleybal net niet kunnen zegevieren bij het Poolse Kedzierzyn-Kozle. Roeselare liep uit tot 0-2 maar ging alsnog met 3-2 (22-25, 19-25, 27-25, 25-16 en 15-12) de boot in en is Europees uitgeschakeld.