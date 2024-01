Met 13 punten volgt Plasschaert op acht punten van de Anne-Marie Rondom. Die Deense, regerend olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene, werd vrijdag nog derde in het kielzog van Plasschaert, maar won zaterdag twee van drie regatta's. Met 5 punten heeft ze twee punten voor op de Zweedse Josefin Olsson. De Amerikaanse Charlotte Rose is met 9 punten derde.

De Nederlandse Marit Bouwmeester, nummer een van de wereld en viervoudig wereldkampioene, klom na een slechte start (45e) naar de twaalfde plaats op, maar heeft met 20 punten toch nog heel wat terrein goed te maken. De Hongaarse titelverdedigster Maria Erdi deed het ook beter dan vrijdag (31e). Zij is nu tiende met 18 punten.

De dertigjarige Plasschaert jaagt een derde wereldtitel na. In 2018 veroverde ze goud in Aarhus, in 2021 in Al Mussanah. In 2022 stond ze in Kemah met brons op het podium. Vorig jaar moest ze in Scheveningen vrede nemen met een zesde plaats. Daarmee bezorgde ze België wel al een startbewijs voor de Spelen in Parijs.