Emma Meesseman kreeg te horen dat ze de Trofee voor Sportverdienste had gewonnen, net toen haar opa werd begraven. Willy Tankrey was haar grootste supporter.



"Dat is het leven", zegt Emma Meesseman. "Ik weet dat iedereen dat jammer genoeg meemaakt. Ik weet ook wel dat mijn opa trots zou zijn geweest. Het is iets waar we door moeten als familie, en dan heb ik ook nog geluk dat ik speel in een ploeg die mij heel goed kent, en die op persoonlijk vlak superlief is. Ik word wel goed omringd op dat vlak."



De trofee voor sportverdienste kun je maar een keer in je carrière krijgen. Meesseman is bovendien de eerste basketter die de trofee krijgt.

"Superspeciaal, als je kijkt naar alle namen die ze al gekregen hebben. Ik heb er nooit een verwachting voor gehad. Ik viel op dat moment ook wel wat uit de lucht. Maar ik denk dat ik hier ook pas later veel genot van zal hebben als ik eenmaal besef dat ik deze heb gekregen. Dat is wel zot, want ik speel in een ploegsport. Deze prijs gaat naar alle Cats, want zonder hen doe ik ook niks op het veld. Het is zeker een mooie eer."