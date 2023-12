De 23-jarige Jonathan Afolabi komt over van het Ierse Bohemian FC. De Ierse aanvaller, met Nigeriaanse roots, kroonde zich tijdens het onlangs afgelopen seizoen 2023 tot topschutter in de Ierse hoogste klasse met 15 doelpunten in 34 wedstrijden. Bohemians werd 6de. Ook in de Ierse bekercompetitie scoorde hij 5 keer. Hij gaf daarnaast 7 assists.

Afolabi genoot zijn opleiding bij Southampton en was actief bij de nationale jeugdploegen van Ierland.