Jackers afgevoerd naar ziekenhuis: "Een stevige klap"

Nordin Jackers moest woensdagavond in het absolute slot van de Champions League-wedstrijd op het veld van Sporting CP met een brancard worden afgevoerd. De doelman van Club Brugge kwam bij het uitkomen zwaar in botsing met invaller Salvador Blopa en werd daarbij vol geraakt aan het borstbeen.

Coach Nicky Hayen gaf na de wedstrijd een eerste update over zijn toestand:

"Ik denk dat het een stevige klap was, met impact ter hoogte van zijn borstbeen," vertelde Hayen. "We hebben hem meteen naar het ziekenhuis gestuurd voor een scan, gewoon om uit te sluiten wat er precies aan de hand is. In eerste instantie reageerde hij moeilijk, maar daarna ging het al iets beter. Dan neem je geen risico's en laat je die tests uitvoeren."

Het is voorlopig afwachten wat het resultaat van de scan heeft opgeleverd.