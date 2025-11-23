Een avond om snel te vergeten: Club Brugge kansloos met 3 – 0 onderuit in Lissabon
© Belga
Club Brugge heeft gisteren in Lissabon op de vijfde speeldag in de Champions League een 3-0- nederlaag geleden bij Sporting. Bij de rust was het 2-0. Bij Sporting ontbrak Zeno Debast door een knieblessure.
Sporting was meteen de gevaarlijkste ploeg, maar kwam in de tiende minuut goed weg toen een rode kaart voor zijn kapitein Morten Hjulmand door de VAR werd omgezet in geel.
© Belga
De Brugse defensie had geen antwoord op de snelle Portugese aanvallers en moest na 24 minuten een eerste doelpunt slikken. Op een schot van Geny Catamo kon Nordin Jackers nog redding brengen, maar in de rebound trof Geovany Quenda wel raak.
Negen minuten later zette Luis Suarez de 2-0 op het bord. Opnieuw kwam de assist op naam van Catamo. Francisco Trincao en Suarez kwamen nog voor de rust dichtbij de 3-0, maar misten precisie.
26ste plaats
Kort na de pauze liet Suarez de 3-0 opnieuw liggen. Via de paal kon Hugo Siquet zijn poging nog uit doel houden. Twintig minuten voor tijd deed Tricao, op assist van Quenda, de touwen wel nog eens trillen. Acht minuten later voorkwam Jackers nog erger met een knappe redding op een schot van Salvador Blopa.
© Belga
Met vier punten uit vijf wedstrijden staat Club Brugge op de 26e plaats in de League Phase, net achter Union Sint-Gillis. Om naar de begeerde top 24 op te klimmen heeft het nog thuiswedstrijden tegen leider Arsenal (10 december) en Marseille (28 januari) en een verre verplaatsing naar Kairat (20 januari).
Jackers afgevoerd naar ziekenhuis: "Een stevige klap"
Nordin Jackers moest woensdagavond in het absolute slot van de Champions League-wedstrijd op het veld van Sporting CP met een brancard worden afgevoerd. De doelman van Club Brugge kwam bij het uitkomen zwaar in botsing met invaller Salvador Blopa en werd daarbij vol geraakt aan het borstbeen.
Coach Nicky Hayen gaf na de wedstrijd een eerste update over zijn toestand:
"Ik denk dat het een stevige klap was, met impact ter hoogte van zijn borstbeen," vertelde Hayen. "We hebben hem meteen naar het ziekenhuis gestuurd voor een scan, gewoon om uit te sluiten wat er precies aan de hand is. In eerste instantie reageerde hij moeilijk, maar daarna ging het al iets beter. Dan neem je geen risico's en laat je die tests uitvoeren."
Het is voorlopig afwachten wat het resultaat van de scan heeft opgeleverd.