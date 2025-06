Wie het huis van Gino Van Dierdonck binnenstapt, komt terecht in een wereld die volledig in het teken staat van Eddy Merckx. “Als ik opsta, zit ik in de wereld van Merckx. Dat is logisch,” zegt de trotse verzamelaar.

De muren hangen vol met originele truitjes, petjes en foto’s. “Ik heb onder meer de originele Molteni-trui uit 1971, en de regenboogtrui van datzelfde jaar. Alles wat je hier ziet, is authentiek,” vertelt hij.

Al van zijn achtste is Gino gefascineerd door de grootste Belgische wielrenner aller tijden. Intussen heeft hij honderden stukken verzameld. “Ik ben, voor zover ik weet, de enige in de wereld met een privé-museum over Eddy Merckx. En hij weet dat ook. Mijn grootste droom is dat hij hier ooit eens op bezoek komt.”