Wielericoon Eddy Merckx viert morgen zijn 80ste verjaardag. Naar aanleiding daarvan stelde journalist en auteur Johny Vansevenant uit Lichtervelde zijn ultieme biografie over de kampioen voor, vlakbij het huis van Merckx in Meise. Het boek is meteen ook Vansevenants laatste werk over zijn jeugdheld.