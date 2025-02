Het lookalike-verhaal van Frans begon zo’n 20 jaar geleden op het natourcriterium in Diksmuide, maar nu is het genoeg geweest. “Ik stop omdat het gevoel volledig verdwenen is. Ik lijk er ook niet meer zo op,” zegt Frans. “Elke week moet ik mijn haar zwart kleuren en mijn bakkebaarden onderhouden. Ik moest ook 200 kilometer per dag trainen om Eddy Merckx te evenaren. Ik stop ermee.”

Toch kijkt hij met plezier terug op zijn jaren als lookalike. “Mensen riepen altijd ‘Eddy!’ als ze me zagen. Dat vond ik leuk. Het is mooi geweest.”