De 22-jarige Mbayo werd in de terugronde van vorig seizoen ook al uitgeleend aan de Nederlandse tweedeklasser FC Dordrecht. Daar speelde hij zich in de kijker met twee goals en vier assists in negentien wedstrijden. Eerder speelde Mbayo in België voor Lokeren en AA Gent. Kortrijk nam hem in de zomer van 2021 over van de Buffalo's.