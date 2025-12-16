5°C
Drie West-Vlaam­se snel­schaat­sers naar Win­ter­spe­len in Italië

Het BOIC heeft een eerste selectie bekendgemaakt voor de Winterspelen in Milaan en Cortina. Daarbij zitten ook drie West-Vlaamse snelschaatsers.

Voor Sandrine Tas en Mathias Vosté zijn het de tweede Winterspelen na Bejing. Vosté schaatst in Milaan de 1000 en de 1500 meter. Tas combineert de 3 en de 5 kilometer met de ploegenachtervolging en de massastart. Ook Fran Vanhoutte is voor die 2 laatste wedstrijden geselecteerd. Het snelschaatsen op de WInterspelen begint op zaterdag 7 februari met de 3 km voor vrouwen.

