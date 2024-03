Merlier haalde het na 188,1 km met start in Deinze en aankomst in Nokere in de verwachte sprint met duidelijk verschil voor de Nederlander Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL) en Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck).

Tim Wellens (UAE Emirates) trachtte in de slotfase met meerdere aanvallen een sprint te ontlopen, maar op ruim 1 km van de streep werd hij definitief gegrepen. In de slotkilometer was er nog een valpartij, maar favoriet Merlier bleef gespaard. Hij zette de sprint al heel vroeg in en kon ruim voor de eindmeet het zegegebaar maken.

Het is voor de 31-jarige Merlier al zijn zesde zege van het seizoen na ritwinsten in de AlUla Tour (2) en de UAE Tour (3).