Na 25 minuten was het wel opnieuw raak, toen Denkey op aangeven van Hannes Van der Bruggen de Brugse voorsprong verdubbelde door de bal in de korte hoek binnen te schieten. Warleson moest even later geblesseerd naar de kant na een botsing, maar Cercle was niet van slag en kwam via Denkey, die een voorzet van Minda in doel verwerkte, op een verdiende 3-0-voorsprong.