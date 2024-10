Ondanks het hobbelige parcours in de Belgische competitie, zit de sfeer goed bij Cercle. De goede prestaties tegen AA Gent en KV Mechelen hebben de spelers zichtbaar vertrouwen gegeven. "Het is een historisch moment. Ik heb zeker geen revanchegevoel. Ik zit hier met veel vertrouwen dat we morgen een goede wedstrijd kunnen neerzetten", zegt verdediger Christiaan Ravych.