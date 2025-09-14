Doelman van Club Brugge Simon Mignolet maanden aan de kant met blessure aan adductoren
© Belga
Club Brugge zal de komende maanden niet kunnen rekenen op Simon Mignolet. De 37-jarige doelman liep donderdag tijdens de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco een blessure aan de adductoren op, zo bevestigde blauw-zwart vrijdagavond.
In de beginfase op Jan Breydel speelde Mignolet nog een hoofdrol. De voormalige Rode Duivel haalde na tien minuten weliswaar Monaco-spits Mika Biereth in de zestien onderuit en zag de Italiaanse scheidsrechter Simone Sozza naar de stip wijzen, ondanks dat Mignolet de bal speelde.
Maghnes Akliouche nam de elfmeter voor zijn rekening, maar de kersverse Franse international trapte het leer slap in de handen van Mignolet. Tien minuten later ging de Limburger plots zitten en wees hij naar de lies.
Vervanger
Nordin Jackers moest Mignolet komen vervangen en zal dus hoogstwaarschijnlijk ook de komende maanden onder de lat staan bij Club. De vicekampioen en bekerwinnaar klopte Monaco op de openingsspeeldag van de competitiefase van de Champions League uiteindelijk met 4-1.