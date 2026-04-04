Doel­man Simon Mig­no­let enke­le weken” out door klein ham­strin­g­let­sel: De staff doet er alles aan om hem weer fit te krijgen”

Voetbalclub Club Brugge zal doelman Simon Mignolet enkele weken moeten missen door een klein hamstringletsel. Voor Club Brugge komt het niet goed uit, net nu de play-offs begonnen zijn. 

Woensdag stond Simon Mignolet nog handtekeningen uit te delen op de open training voor de Club Brugge fans, maar nu blijkt Mignolet dus minstens enkele weken out. Hoelang precies is niet duidelijk. "De staff doet er alles aan om hem weer fit te krijgen", laat Club Brugge weten. 

Mignolet kondigde vorige week aan dat hij na deze play-offs stopt. Dit is een streep door de rekening, zo mist hij al zeker de match op Sint-Truiden komend weekend. De club waar het voor hem allemaal begon.

KV Kortrijk
Sport

KV Kortrijk verslaat Jong AA Gent en zet grote stap naar promotie
Justine Ghekiere
Sport

Izegemse Justine Ghekiere mist Ronde van Vlaanderen
Campers Parijs Roubaix
Nieuws

Langs de kasseien van Roubaix is het nu al feest: "de grote drie samen naar de sprint, dat zou mooi zijn"

Lees ook

Jeline vandromme

De Brugse Jeline Vandromme heeft ticket voor kwartfinales op zak
Basket

Champions League basket U18 : Youngsters van Oostende plaatsen zich voor halve finales
Tim Merlier
Update

Tim Merlier wint voor derde keer op rij Scheldeprijs: "Toch gestart met een pak vraagtekens"
Campers Parijs Roubaix

Langs de kasseien van Roubaix is het nu al feest: "de grote drie samen naar de sprint, dat zou mooi zijn"
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme stoot door naar tweede ronde in ITF Calvi, geen succes in dubbelspel
Heropening Interbad

Interbad in Brugge heropent na grondige renovatie
