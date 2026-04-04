Woensdag stond Simon Mignolet nog handtekeningen uit te delen op de open training voor de Club Brugge fans, maar nu blijkt Mignolet dus minstens enkele weken out. Hoelang precies is niet duidelijk. "De staff doet er alles aan om hem weer fit te krijgen", laat Club Brugge weten.

Mignolet kondigde vorige week aan dat hij na deze play-offs stopt. Dit is een streep door de rekening, zo mist hij al zeker de match op Sint-Truiden komend weekend. De club waar het voor hem allemaal begon.